20 Verkehrsteilnehmer überschreiten Tempo in Rothenuffeln 

Hille

Das Tempo der Verkehrsteilnehmer haben am Dienstagabend Kräfte des hiesigen Verkehrsdienstes an der Lübbecker Straße (B 65) in Rothenuffeln kontrolliert. Dabei stellten die Beamten innerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 20 Tempoüberschreitungen fest.