200 Kilogramm schwere Last, aber eine besondere Ehre

Paderborn

Es brannte in der Senne, aber der Liborischrein brauchte gleichzeitig seine Träger. Was also tun? Der Einsatzleiter der Feuerwehr schickte 16 Kameraden zurück, um am Libori-Dienstag den Schrein im Dom beizusetzen. Den Brandbekämpfern fehlte die Zeit zum Umziehen und so warfen sie sich schnell die Talare über, um noch rechtzeitig zur Andacht zu kommen. Die Gläubigen entlang des Prozessionswegs wunderten sich derweil über den Geruch nach Feuer. Diese Libori-Episode aus den 1960er-Jahren hat Ernst Montag nicht vergessen.

Von Dietmar Kemper