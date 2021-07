20.000-Euro-Marke ist das Ziel

Bad Oeynhausen/Löhne

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Eigentlich war der Besuch von Ralph Brinkhaus, Chef der CDU-Bundestagsfraktion, schon für 2020 geplant. Doch die Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt. Glücklicherweise war auch in diesem Jahr noch ein Platz in seinem Terminkalender frei: Am Samstag, 14. August, wird Brinkhaus im Rahmen des sechsten Charity-Golfturniers, das der Business Club Bad Oeynhausen (BCBO) ausrichtet, im Golfclub Widukind-Land auf dem Wittel zu Gast sein.

Von Lydia Böhne