200.000. Gast begrüßt

Gisela Domke aus der Glockenbreite war dieser Ehrenfahrgast. Morgens auf ihrer ersten Fahrt in die Innenstadt überraschten sie die Vorstandsmitglieder Peter Floren und Karl-Heinz Wieners am ZOB und überreichten einen Blumenstrauß. Die 78-Jährige war vor sieben Jahren mit ihrem Mann in die Hansestadt gezogen. Seit dieser Zeit ist sie eifrige Benutzerin des Bürgerbusses. Freudig nahm sie den Blumengruß mit den aufmunternden Worten entgegen: „Schön das es den Bürgerbus gibt.“.