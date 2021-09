2016 Abitur in Höxter – 2021 Bundestag

Was für eine Karriere: Merle Spellerberg (24) aus Höxter ist über die Landesliste der Grünen in Sachsen in den neuen Bundestag eingezogen. Sie stand auf Platz 3 der Liste und kandidierte im Wahlkreis 160 in Dresden.

Erst 2016 hatte sie am König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter ihr Abitur abgelegt. Danach absolvierte sie ein Freiwilliges Auslandsjahr (Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst) in Jerusalem und Bethlehem und studiert zurzeit an der Technischen Universität in Dresden Internationale Beziehungen. Der Studiengang verbindet Völkerrecht, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften.