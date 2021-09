202 Infizierte und Inzidenz 67,9

Höxter

Der 7-Tages-Inzidenzwert ist am Donnerstag im Kreis Höxter von 84,4 auf 67,98 gefallen. Die Zahl laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle wird mit 202 (-15) angegeben. Die neuen Daten kommen vom Robert Koch- Institut in Berlin. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 5730 Frauen und Männern (+13) angegeben. Als Genesene stehen 5385 Personen (+28) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt 143 Menschen.

Von Michael Robrecht