2020 rund 25 Projekte unterstützt

Josef Reckers berichtete unter anderem an die Unterstützung im Sommer der betroffenen Menschen in den Flutregionen Westdeutschlands. Aber auch etliche regionale Projekte und Institutionen standen im Fokus des Engagements. Eigene Projekte konnten wie in fast allen anderen Clubs und Vereinen nur stark eingeschränkt stattfinden.

Seitens des Clubs wurden im Jahr 2020 rund 25 soziale Projekte mit einem höheren fünfstelligen Betrag unterstützt.

Unter Vorbehalt der weiteren pandemischen Entwicklung will der RC Bad Driburg auch im neuen Jahr wieder eine gute Mischung aus altbewährten Veranstaltungen und interessanten neuen Vorträgen sowie auswärtigen Meetings haben.

Konnte der Rotary Club im zurückliegenden Jahr bereits drei neue Mitglieder aufnehmen, so soll der Club beständig weiter wachsen, wobei der Fokus auch auf jüngere Kandidaten gerichtet ist.

Nach Worten von Präsident Wendenburg ist das Engagement eine der wichtigsten Aufgaben von Rotary, ob als einzelnes Mitglied oder in der Gemeinschaft.

„Ständig sollte bedacht werden, wie die Welt auch in kleinen Dingen verändert und weiterentwickelt werden kann. Wir gehören zu den privilegierten Menschen in der Welt und haben damit auch eine Verpflichtung denjenigen gegenüber, denen es nicht so gut geht und denen wir helfen sollten und müssen. Sei es bei uns im regionalen Umfeld oder irgendwo im Ausland“, so der Präsident.

Der Rotary Club Bad Driburg ist der älteste der drei Rotary Clubs im Kreis Höxter, liegt im Distrikt 1910 und umfasst derzeit rund 60 Mitglieder aus den Kreisen Höxter, Paderborn und Lippe. Diese stammen aus verschiedenen Berufsgruppen, die Altersspanne reicht von 40 bis 95 Jahre. Als Serviceclub stehen insbesondere soziale Belange, der gesellschaftliche Austausch und die internationale Freundschaft im Vordergrund.