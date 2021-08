2022 feiert Halle wieder „Tag des Sportes“

Stadtsportverband wählt bei Jahreshauptversammlung Vorstandsmitglieder wieder – optimistischer Blick in die Zukunft

Halle

Der Stadtsportverband Halle setzt als Dachverband von insgesamt 28 Vereinen und 8021 Mitgliedern auf Kontinuität: Bei der Jahreshauptversammlung jetzt in der Turnhalle Masch wurde der geschäftsführende Vorstand wiedergewählt, welcher mit Marceline Daukant nun eine Verstärkung in der so bedeutenden Jugendarbeit erhält. Allesamt wollen sie dafür sorgen, dass die Lindenstadt mit seinen Vereinen auch weiterhin attraktiv für Sportler bleibt.

Von Malte Krammenschneider