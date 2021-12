2022 gilt das Bielefeld-Bändchen

Ab Montag, 3. Januar, werden dafür in der Tourist-Information im Neuen Rathaus (Niederwall 23) sowie in vielen Bielefelder Geschäften kostenlose Armbänder an Geimpfte und Genesene ausgegeben.

Im 14-tägigen Rhythmus wechselt die Farbe der Armbänder, die ausgegeben werden. Jede Farbe ist als 2G-Nachweis nur innerhalb „ihres“ 14-tägigen Zeitraums gültig. Mit dieser Veränderung können die Bändchen zukünftig als aktuelle Nachweise des Genesenen-Status dienen.

Die Koordination der Verteilung von neuen Armbändern erfolgt durch die Bielefeld Marketing. Diese beschafft die Armbänder und wählt zusätzlich zur Tourist-Information geeignete Partner unter den örtlichen Gewerbetreibenden für die Verteilung aus.

Momentan beteiligen sich folgende Betriebe beziehungsweise Filialen an der Verteilung der Bändchen:

Cuchbegleiter, Obernstraße 40; DSC Arminia Bielefeld Fanladen, Oberntorwall 24; Engel&Völkers, Piggenstraße 1; Feine Räder, Obernstraße 42; Knigge, Obernstraße 33; Lebenslust, Rathausstraße 9; Modehaus Finke, Obernstraße 10 und Niedernstraße 17; Rüter, Obernstraße 5; Schuhhaus Degen, Niedernstraße 28; Sportcheck, Bahnhofstraße 1; Th. Fellmer, Obernstraße 7; Tourist-Information, Niederwall 23; Wohnen+Ideen, Am Bach 2; Wunschkind, LOOM

Bielefeld Marketing informiert online über weitere Ausgabestellen der 2G-Bändchen für den Einzelhandel im Internet unter: https://www.bielefeld.jetzt/shopping