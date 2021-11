2022 steht unterm Strich ein Minus

Während in Lübbeckes Nachbarkommunen seit geraumer Zeit mit Sorge auf schwindende Einnahmen geschaut wird, konnte in Lübbecke bislang noch aus einer vollen Kasse geschöpft werden – trotz Corona. Doch das ändert sich im nächsten Jahr.

Wie Kämmerer und Finanzdezernent Dirk Raddy es in den politischen Gremien seit längerem angekündigt hat, muss von 2022 an in die Rücklage gegriffen werden, um den Haushalt auszugleichen und schon 2023 sind neue Kreditaufnahmen wahrscheinlich.