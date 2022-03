205 Teilnehmer in acht Klassen

Delbrück/Büren

Nachdem im vergangenen Jahr das Coronavirus noch für eine Absage der Schießsportmeisterschaften im Bezirksverband Büren gesorgt hat, konnten die Bezirksmeisterschaften in diesem Jahr starten. In Essentho wurde das Kleinkaliber-Schießen ausgetragen. Die Luftgewehr- und Luftpistolenklassen traten in Boke an.

Von Axel Langer