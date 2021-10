21-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kohlstädter Straße an der Zufahrt zur B1 sind am Dienstagmorgen eine 21-jährige Frau schwer und ein 63-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Verkehrsunfall an der B1-Zufahrt auf der Kohlstädter Straße: 63-Jähriger aus Schlangen missachtet Vorfahrt

Trotz Vollbremsung konnte eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen die Kollision mit einem 63-Jährigen Autofahrer nicht mehr verhindern, der ihr auf der Kohlstädter Straße an der Zufahrt zur B1 die Vorfahrt genommen hatte.

Laut Polizei missachtete der 63-Jährige aus Schlangen mit seinem Opel die Vorfahrt der 21-Jährigen, als er von der B1 nach links auf die Kohlstädter Straße einbog.

Die Frau, die mit ihrem Renault in Richtung Schlangen fuhr, konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 21-Jährige, die ebenfalls in Schlangen wohnt, wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Die Kohlstädter Straße war in dem Bereich etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Die Löschgruppe Kohlstädt streute auch ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.