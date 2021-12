2100 Euro für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Bei der Straßensammlung kam im Altenbekener Ortsteil ein Betrag in Höhe von 2070 Euro zusammen, den Striewe an Bürgermeister Matthias Möllers übergab. Dieser freute sich über das gute Ergebnis und rundete den Betrag auf 2100 Euro auf. Diese Summe überweist die Verwaltung in den kommenden Tagen an den Volksbund.

„Das Ergebnis fiel gegenüber den vergangenen Jahren schon deutlich geringer aus“, bilanzierte Hermann Striewe, der den Grund dafür in der Corona-Pandemie sieht. Denn nicht alle Helfer konnten in diesem Jahr bedingt durch Corona-Einschränkungen an den Haus- und Straßensammlung teilnehmen. „Dadurch war es nicht möglich, alle Haushalte auf diese notwendige Aktion anzusprechen“, berichtet Striewe.

Matthias Möllers war dennoch vom Ergebnis beeindruckt und dankte allen, die sich ehrenamtlich für die gute Sache engagiert hatten. Ebenso galt sein Dank den vielen Spendern, die gegenüber den Helfern aufgeschlossen waren und mit ihrem Obolus zum Erfolg beigetragen haben. Mit der Spende wird die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge unter anderem für die Suche nach den Gräbern der Weltkriege, für die Pflege der Kriegsgräberstätten und die Jugendarbeit des Volksbundes unterstützt.

In diesem Jahr waren in Schwaney als Helfer für die Straßensammlung unterwegs: Heinz-Josef Bentfeld, Franz Görmann, Hans-Lothar Hagen, Henriette und Rainer Jost, Ursula Kaibel, Johannes Lütkemeyer, Horst Otten, Elisabeth Schäfers, Andreas Schlüter, Willi Schönfeld, Johannes Stiewe, Hermann Striewe, Johannes Striewe, Carsten Temme und Julian Wiethaup.