„2100 Gramm geballte Rosenmontagspower“

Es ist ein Jahrhundertereignis, das die Steinheimer Karnevalisten mit dem nächsten Rosenmontag in 2022 feiern – 111 Jahre Rosenmontagszüge in der Emmerstadt. Zu diesem Jahrhundertereignis wurde jetzt ein Jahrhundertwerk vorgestellt: ein Bildband mit dem Titel „111 Jahre Steinheimer Rosenmontagszug“, der alle Facetten in der Hauptstadt des ostwestfälischen Karnevals zum Ausdruck bringt.

„Wir loben uns den Karneval, so wie er lebt in Steinheims Mauern. Und das Man teou im Emmertal wird alle Zeiten überdauern,“ heißt es zum Vorwort in dem bekannten Zitat des ehemaligen StKG-Präsidenten Meinolf Lambertz. Im Archivraum der StKG im Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum stellte das Redaktionsteam den wunderbar gelungenen Bildband vor, für den beim Karnevalsauftakt am Elften im Elften am nächsten Donnerstag der Verkaufsstart erfolgt.