2112 Eichen für nachhaltigen Klimaschutz

Jetzt lösten ehrenamtliche Helfer zusammen mit dem Team des Forstamtes der Stadt Bad Driburg dieses Versprechen ein.

In einem Waldstück am „Buchholz“ nahe Dringenberg pflanzten sie bei bestem Frühlingswetter junge Eichen und schützten sie vor Wildverbiss. Für alle 2112 Bäume reichte die Zeit beim Arbeitseinsatz nicht, aber immerhin 625 Eichen zählten die Aktiven am Nachmittag. Den Rest wird das Forstamt Bad Driburg in den kommenden Tagen erledigen.

„Auf dem zwischenzeitlich freien Waldstück standen zuvor Fichten, die im Januar 2018 dem Orkantief Friederike zum Opfer fielen“, erläuterte Revierförster Friedel Gieffers. Ziel der Aufforstung sei es, einen wetterbeständigen und klimaresistenten Mischwald zu schaffen. Somit erfüllen die Eichen den von Kolpingwerk und Kolpingjugend mit ihrer Radfahr-Aktion beabsichtigten Zweck und leisten einen langfristigen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Aktion „Kolping-Radeln“ hat in den Sommerferien des vergangenen Jahres viele Teilnehmer motiviert, aufs Rad zu steigen. Über die Internetseite des Kolpingwerkes wurden insgesamt 389 Radtouren mit einer Gesamtlänge von genau 105.623 Kilometern gemeldet. Viele Kolpingsfamilien, Ortsgruppen der Kolpingjugend und andere Gruppen machten mit. Sie bekamen als Dankeschön für ihre Teilnahme zusätzlich einen Baum geschenkt, den sie nach eigenen Vorstellungen pflanzen konnten. „Die große Resonanz hat uns positiv überrascht“, sagt Diözesansekretär Daniel Fissenewert.

Aus diesem Grund planen Kolpingwerk und Kolpingjugend für die diesjährigen Sommerferien eine Neuauflage.

Dazu müssen nur die Namen der Teilnehmenden oder der Gruppe, die gefahrenen Kilometer, eine E-Mail-Adresse und ein Foto von unterwegs übermittelt werden. Einzelheiten dazu und ab Beginn der Sommerferien auch das Kontaktformular für die Übermittlung der Daten finden Interessierte auf der Internetseite www.kolping-paderborn.de