22-Jähriger übersieht Fahrzeug im Gegenverkehr

Delbrück

Zwei schwerverletzte und vier verletzte Fahrzeuginsassen sowie Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich Kaunitzer Straße / Zur alten Kapelle in Lippling. Zwei Fahrzeuge wurden am Abend vor Heiligabend bei dem Frontalzusammenstoß komplett zertrümmert.

Von Axel Langer