22 Kunsthandwerker in zwei Läden

Pop-up-Stores in der Bad Oeynhausener Klosterstraße eröffnet – Lokale und überregionale Aussteller laden zum Innenstadtbummel

Bad Oeynhausen

Wer es individuell mag, der ist in den kommenden vier Wochen in der Klosterstraße genau richtig. In zwei Pop-up-Stores stellen 22 lokale und überregionale Kunsthandwerker handgefertigte Produkte aus. Die Bandbreite reicht von Stahlskulpturen und Keramikwaren über Holz- und Betonprodukte sowie Mode und Wohnaccessoires bis hin zu Schnäpsen, Salzen oder Saatgut.

Von Louis Ruthe