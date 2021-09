22 Wohnungen statt Gewächshäuser

Investoren wollen auf Gärtnerei-Gelände an der Ostpreußenstraße in Höxter Häuser bauen

Dieses Vorhaben ist im Ortsausschuss Höxter-Stadtkern auf Zustimmung gestoßen. Das Gremium empfahl in seiner jüngsten Sitzung dem Planungsausschuss einstimmig, einen Aufstellungsbeschluss für das nötige Bebauungsplanverfahren zu fassen und auch eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu beschließen. Dieses wäre der nächste Schritt.

Das Gärtnerei-Areal mit Gewächshäusern und Baumschule befindet sich in Privatbesitz. Die drei Investoren, die es übernehmen wollen, „haben sich zu einer GbR zusammengeschlossen“, informierte Thomas Schwingel, Leiter der Abteilung für Planung und Umwelt der Stadt Höxter, in der Ortsausschusssitzung. „Sie haben sich die Verfügbarkeit des Grundstücks gesichert und sind bereit, über einen städtebaulichen Vertrag die Aufstellungskosten des Bebauungsplanverfahrens zu tragen.“

In dem Verfahren geht es um die Festsetzung des Areals als allgemeines Wohngebiet. Dieses ist, so die Verwaltung, aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Das Neubauprojekt wird als Schaffung von Wohnraum durch Innenverdichtung eingestuft. „Diese städtebaulich sinnvolle Entwicklung hat Vorrang vor dem Bauen am Siedlungsrand“, erläuterte Thomas Schwingel die Grundhaltung des Gesetzgebers.

Die von einem Bad Driburger Architekturbüro entworfenen ersten Pläne für die Wohngebäude hat der Ortsausschuss in seiner Sitzung in Augenschein genommen. Die Pläne sehen auf dem Gelände zwischen Kirche und Pfarrheim eine an die Umgebung angepasste Zweigeschossigkeit vor. „Die Zufahrt in das Grundstück hinein ist über die Ostpreußenstraße möglich“, erläuterte Thomas Schwingel die verkehrliche Erschließung. Vorgesehen seien straßennahe ebenerdige Stellplätze. Fußgänger und Radfahrer könnten das Areal zusätzlich auch über die Schlesische Straße erreichen.

Ob die Gebäude das klassische Satteldach bekommen werden, steht noch nicht fest, informierte Thomas Schwingel auf Nachfrage von Ulrich Drüke (BfH). „Diese Planungen bleiben dem weiteren Aufstellungsverfahren vorbehalten.“

Auf Anregung von Dr. Birgit Avenhaus (Grüne) soll festgeschrieben werden, dass möglichst eine Dachbegrünung vorzusehen ist und auf dem Grundstück keine Schottergärten angelegt werden.