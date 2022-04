2222 rosa Herzluftballons für die Mütter

Die Vorfreude ist groß: Nach zweijähriger Pause steigt in Bedas 41.Blütenfest: Samstag, 7. Mai, und Sonntag, 8. Mai, gibt es ein buntes Programm. Show und Spaß, locken in die Beverstadt. Es gibt zahlreiche Angebote, Ausstellungen und Aktionen.

Der verkaufsoffene Sonntag ist Muttertag. „Dafür haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen“, hob Projektleiterin Verena Hoppe von Beverungen Marketing am Dienstagmittag beim Pressetermin auf dem Rathausplatz hervor: „2222 rosa Herzluftballons werden an alle Mütter in den teilnehmenden Geschäften und an den etwa 100 Ständen in der Innenstadt verteilt. Mit Beginn der Blütenzeit kehrt nach den Corona geschuldeten Unterbrechung in den Jahren 2020 und 2021 das beliebte Stadtfest für jung und alt zurück. „Wir freuen uns riesig auf die beiden Tage“, hob Geschäftsführer Rembert Stiewe bon Marketing e.V. hervor.