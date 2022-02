2260 aktiv Infizierte und 15.780 bestätigte Fälle

Corona-Lage am Mittwoch im Kreis Höxter: Inzidenz auf 1254 zurückgegangen

Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 1254,6 (Vortag 1330,4), die Zahl der aktiv infizierten Menschen bei 2260 (-24). Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt 15780 (+256). Als Genesene stehen 13.343 Personen (+280) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis beträgt 177 Menschen.

Von Michael Robrecht