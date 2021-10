23-Jährige bei Unfall verletzt

Beverungen-Haarbrück

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Freitagabend in Haarbrück verletzt worden. Die 23 jährige war mit ihrem weißen Golf VW Golf auf der Klingelburgstraße in Jakobsberg kommend unterwegs und stieß aus bisher unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda.