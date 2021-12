23-Jähriger durch Messerattacke schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein junger Mann bei einer Messerattacke am frühen Sonntagmorgen (zweiter Weihnachtsfeiertag) in Steinhagen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Bielefelder Polizei sprechen von versuchter Tötung.

Angriff geschah am frühen Sonntagmorgen in Steinhagen – Täter ist flüchtig – Mordkommission sucht Zeugen

Laut ihrer am Montagvormittag gemeinsam veröffentlichten Presseerklärung geschah der Messerangriff in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 26. Dezember; ein Sprecher der Bielefelder Polizei bestätigte am Montag auf WB-Anfrage, dass sich der Angriff vor der Bar „L‘adresse“ ereignet habe; sie liegt zwischen der Bahnhofstraße und der Alten Kirchstraße. Deren Betreiber sieht das anders.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um einen 23-jährigen Mann aus Wadersloh (Kreis Warendorf). Wie die Polizei berichtet, konnten der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Vor dieser Bar soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden sein. Foto: Volker Hagemann

Opfer musste notoperiert werden

Laut Polizei ging am vergangenen Sonntag gegen 4 Uhr morgens ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei Gütersloh zu einer Körperverletzung ein. Am Tatort in der Alten Kirchstraße trafen die Polizeibeamten auf das schwer verletzte Opfer und leisteten Erste Hilfe. Der Wadersloher wurde noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für eine Not-Operation in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag war er noch nicht wieder ansprechbar.

Die Polizei Bielefeld richtete daraufhin die Mordkommission „Alte Kirche“ unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ein. Die Ermittlungen zu dem/den bislang unbekannten Täter/n und dem Tathergang dauern an.

Wer den Notruf abgesetzt hat, und ob es außer dem Täter oder den Tätern noch weitere Beteiligte gegeben hat, dazu wollten aus ermittlungstaktischen Gründen weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft am Montag Näheres mitteilen – ebensowenig zum Umfang der Verletzungen und zu möglichen Hintergründen der Tat. Der Bar-Betreiber berichtete derweil auf telefonische Nachfrage, sein Geschäft habe mit dem Vorfall überhaupt nichts zu tun, das ganze Geschehen habe sich „300 bis 500 Meter entfernt“ von der Bar abgespielt. Er wünsche dem Opfer gute Besserung.

Anwohner beklagen regelmäßig Lärm und Vermüllung

Mehrere Anwohner in der Umgebung haben nach ihren Aussagen nichts von der nächtlichen Messerattacke mitbekommen. Unabhängig voneinander berichten sie allerdings übereinstimmend, dass es im Umfeld der Bar regelmäßig „viel zu laut“ sei, dass „laute Discomusik oft bis in die Morgenstunden“ zu hören sei, „Autos mit Kennzeichen aus ganz Deutschland“ kämen dorthin. Ein Anwohner beklagte sich, dass das Ordnungsamt „selten bis gar nicht“ dort vorbei schaue, „die Problematik mit Krach, Müll und anderen Dingen“ ziehe sich bis in den Bürgerpark. „Wir haben Angst, fühlen uns hier schon lange mit diesem Thema allein gelassen“, sagte er.

Das Steinhagener Ordnungsamt bestätigte, dass es in diesem Bereich immer wieder Beschwerden gebe, verweist aber im Zuge zunehmender coronabedingter Aufgaben auf Personal- und Zeitnot.

Die Bielefelder Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem oder zu den Täter/n machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen im räumlich-zeitlichen Zusammenhang zur Tat gemacht haben, sich zu melden: bei der Mordkommission „Alte Kirche“ unter der Telefonnummer 0521/545-0.