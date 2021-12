23-jähriger Mann bei Messerattacke schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 26. Dezember, wurde in Steinhagen ein 23-jähriger Mann aus Wadersloh mit einem Messer schwer verletzt.

Tat am frühen Sonntagmorgen in Steinhagen – Täter flüchtig – Mordkommission ermittelt

Wie die Polizei berichtete, konnten der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Die Ermittlungen der Mordkommission „Alte Kirche“ leitet Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz.

Demnach ging gegen 4 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei Gütersloh zu einer Körperverletzung ein, die sich vor einer Bar in Steinhagen zugetragen haben soll. Am Tatort in der Alten Kirchstraße trafen die alarmierten Polizeibeamten auf das schwer verletzte Opfer, einen 23-jährigen Mann, und leisteten Erste Hilfe.

Opfer wurde zur Not-Operation ins Krankenhaus gebracht

Der Wadersloher, der derzeit nicht ansprechbar ist, wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für eine Not-Operation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bielefeld richtete eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ein. Die Ermittlungen zu dem/den bislang unbekannten Täter/n und dem Tathergang dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem/n Täter/n machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen im räumlich-zeitlichen Zusammenhang zur Tat gemacht haben, melden sich bitte bei der Mordkommission „Alte Kirche“ unter Telefon 0521/545-0.