24 neue Fälle am Freitag

Das Tragen einer Schutzmaske bleibt weiterhin wichtig – auch für junge Menschen (hier die „Hänsel“-Figur am Brunnen in Höxter als Symbolbild).

Der Inzidenzwert lag um Mitternacht bei 126,67 (am Vortag 133,8). Zwei weitere Personen sind verstorben. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 169 positiv getestete Personen in der Region verstorben. Die höchste Stadt-Inzidenz weist aktuell Brakel aus, gefolgt von Bad Driburg und Willebadessen. Den niedrigsten Stand hat die Großgemeinde Marienmünster.

Nachfolgend der Corona-Stand für die einzelnen Kommunen im Kreis Höxter.

Bad Driburg: 73 aktiv Infizierte (-13), 4 neue bestätigte Fälle (1219), Inzidenz liegt bei 179,88. Beverungen: 43 aktive Infizierte (-1), 3 Neuinfektionen (574), Inzidenz 122,47. Borgentreich: 24 aktiv Infizierte (-2), 1 neuer Fall (473), Inzidenz 58,82. Brakel 86 aktiv Infizierte (-3), 8 neue Fälle (1147), Inzidenz 285,27. Höxter: 66 aktiv Infizierte (-27), 3 neue Fälle (1598), Inzidenz 73,66. Marienmünster 4 aktiv Infizierte (-1), kein neuer Fall (219), Inzidenz liegt bei 0. Nieheim: 14 aktiv Infizierte (1), ein neuer Fall (286), Inzidenz 99,57. Steinheim: 32 aktiv Infizierte (-3), ein neuer Fall (785), Inzidenz 79,26. Warburg: 52 aktiv Infizierte (-2), drei neue bestätigte Fälle (1308), Inzidenz 78,51. Willebadessen: 24 aktiv Infizierte (-4), kein neuer Fall (601), Inzidenz 134,90.

Hohe Impfquote

Die Impfquote im Kreis Höxter ist hoch – über 90 Prozent der Erwachsenen seien inzwischen vollständig geimpft. Und die Quote bei den Booster-Impfungen im Kreis Höxter ist erneut gestiegen. Rund 65 Prozent aller rund 110.000 Menschen, die bereits vollständig geimpft sind, haben auch ihre dritte Impfung erhalten, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Insgesamt hat es im Kreis Höxter bislang über 72.000 Drittimpfungen gegeben. Auch die allgemeine Impfquote ist gestiegen und liegt jetzt bei 79 Prozent. Allein in der vergangenen Woche hat es im Kreis Höxter zudem rund 1.600 Erstimpfung gegeben – davon waren rund 1.000 Impfungen bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Das entspricht in diesem Alter einer Quote von 12,1 Prozent.

Booster-Termine

Wie die NRW-Landesregierung mitteilte, seien ab sofort im Rahmen der Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen Auffrischungsimpfungen für Personen ab 18 Jahren bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich. Das Terminbuchungsportal für die Impfstellen des Kreises Höxter in Lütmarsen und Warburg wurde umgehend entsprechend angepasst. Impftermine können unter www.impfung-kreis-hoexter.de vereinbart werden.