25-Jähriger verletzt in Paderborn vier Polizisten

Der 24. Februar wird vier Detmolder Polizeibeamten noch länger in Erinnerung bleiben – und dem 25-Jährigen, der dafür verantwortlich ist, sowieso. Der notorische Straftäter widersetzte sich in einem Maße der Verhaftung, dass sich jetzt das Landgericht Detmold damit beschäftigen musste, und den Mann ohne feste Adresse hinter Gitter schickt.

Im Februar dieses Jahres bestand ein Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, weil er in Detmold im Herbst zuvor an zwei Raubdelikten beteiligt gewesen sein sollte. Tatsächlich gelang es der lippischen Polizei, den Gesuchten in Paderborn zu lokalisieren. Als ein vierköpfiges Einsatzteam dort die Lage erkunden wollte, ergab sich das, was einer der Polizisten als Zeuge vor dem Detmolder Landgericht als „eine günstige Gelegenheit“ bezeichnete: Der 25-Jährige sei zu Fuß im Hopfenweg unterwegs gewesen, so dass sich ein spontaner Zugriff angeboten habe. Gegen die Festnahme wehrte sich der Angeklagte nach Erinnerung des Polizeibeamten derart, dass alle drei Polizisten und eine Polizistin damit beschäftigt waren, ihm die Handschellen anzulegen.