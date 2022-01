250 Präsente für Patienten in Bad Wünnenberg

Eine Weihnachtsaktion findet in diesen Tagen ihren Abschluss. Die ehrenamtlich Engagierten im Besuchsdienst, im Sonntagsdienst und der Seelsorge in der Aatalklinik Wünnenberg hatten sich mit Unterstützung der Klinikseelsorgerin Annette Wagemeyer mit einer besonderen Weihnachtspräsentaktion für den Bistumsfonds „Endlich wieder wir“ beworben.

Bistumsfonds „Endlich wieder wir“ ermöglicht Weihnachtsaktion an Aatalklinik

Gemeinsam wurde überlegt, wie so ein besonderes Präsent gestaltet und für wen es bestimmt sein sollte. Da im Frühjahr 2021 zu Ostern die Beschäftigten aufgrund der coronabedingten, äußerst schwierigen Arbeitssituation einen solidarischen, süßen Ostergruß erhalten hatten, rückten dieses Mal die an Weihnachten stationär aufgenommenen Menschen in den Fokus.

Mit Rücksicht auf Diabeteserkrankungen musste auf Schokolade verzichtet werden. Es entwickelte sich durch die guten Anregungen des Wünnenberger Weltladens die Idee, dass doch ein Tee eine geschmackvolle Variante sei. Zu den verschiedenen Teesorten gab es noch Banderolen mit einem handgeschriebenen Gruß, die mit ihrer Krippendarstellung ein weihnachtlicher Schmuck für die Zimmer sein könnten. Dazu wurde jedem der 250 Präsente noch ein kleines Heft mit dem Titel „Ein Stern führt uns zur Krippe“ beigelegt.

Die durch den Bistumsfonds „Endlich wieder wir“ gesponserten Weihnachtspräsente seien bei den Patientinnen und Patienten der Aatalklinik und der Pflegestation St. Antonius sehr gut angekommen. Der leitende Chefarzt Dr. Rüdiger Buschfort hat sich persönlich für die Weihnachtspräsentaktion bedankt. Gemeindereferentin Annette Wagemeyer: „Wir danken dem Erzbistum Paderborn sehr herzlich für die Bereitstellung der finanziellen Mittel für diese wunderbare Aktion und Pfarrer Daniel Jardzejewski für die Unterstützung unserer Idee. Die Begeisterung über dieses relativ schlichte Weihnachtspräsent war bei allen zu spüren.“