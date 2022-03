250 Storckianer pflanzen 5000 Bäume

Spaziergänger, die durch den Steinhausener Wald oder entlang der Arrode laufen, können die großen Veränderung in der Landschaft Woche für Woche in Augenschein nehmen. Die Verlegung des Laibaches, die eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Erweiterung und Weiterentwicklung des Storck-Werkes zu einem Verbundstandort ist, ist erheblich voran gekommen.

Besondere Aktion der August Storck KG in Halle

Ein Blick auf das Gelände: Das Bett des Laibaches (unten links) wird parallel zur Haller Westumgehung verlegt.Erkennbar ist, dass der Laibach ein viel breiteres Bett bekommen wird, was auch dem Hochwasserschutz dient. Blick auf den Steinhausener Wald im Hintergrund, im Vordergrund ein Teil des verlegten Laibaches vor der Pflanzaktion.

Jetzt werden von Storck die nächsten Schritte unternommen und an diesem Wochenende steht eine besondere Aktion an. Und es geht eine neue Internetseite an den Start.