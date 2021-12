2500 Pfeifen sorgen für einen Dolby-Surround-Klang

Kantor Florian Schachner (35) ist seit sieben Jahren in Höxter. Er öffnet eine Tür in den Orgelprospekt in St. Kiliani. Im Hintergrund sind die Pfeifen zu sehen, im Vordergrund die mechanische Anspieltechnik der Pfeifen. Über 34 Register verfügt das barocke Instrument. Das Register Krummhorn besteht aus so genannten Zungenpfeifen, bei denen der Luftstrom eine Zunge in Schwingung versetzt und der Klang in einem so genannten Becher verstärkt wird.Über Winkel und Wellen wird die Pfeife angesteuert.

Foto: Marius Thöne