2500 Spaziergänger bei Corona-Demo durch die Paderborner Innenstadt

Paderborn

Der Corona-Protest schwillt auch in Paderborn weiter an: Waren es in der Vorwoche noch 600, zogen jetzt am Montagabend schon bis zu 2.500 Spaziergänger durch die Paderborner Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht zu demonstrieren. Zeitweise erstreckte sich der Demo-Zug auf eine Länge von bis zu 600 Metern.

Von Jörn Hannemann