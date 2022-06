25.000 9-Euro-Tickets verkauft

Bielefeld

Mit 25.000 verkauften 9-Euro-Tickets startet Mobiel an diesem Mittwoch in die dreimonatige Spar-Aktion. Dazu kommen 9-Euro-Fahrscheine, die bei der Deutschen Bahn und in anderen Verkehrsverbünden gekauft wurden und in Bielefeld genutzt werden.

Von Peter Bollig