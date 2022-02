26-Jähriger ist Züchter aus Leidenschaft

Die Leidenschaft für Brieftauben hat Hasibollah Hashemi schon in seiner Heimat Afghanistan in seinen Bann gezogen. Dort habe er mit seiner Familie Tauben gehalten, sie aufgezogen und auf Wettflüge geschickt. Seit rund sechs Jahren lebt er in Steinheim und hat auch hier zur Brieftaubenzucht gefunden.

„Wenn ich bei meinen Tauben bin, fühle ich mich zufrieden“, verriet der 26-Jährige dieser Zeitung. Hashemi hat in Steinheim einen eigenen Schlag mit 40 Tauben, die er auch auf Brieftaubenflüge schickt - und das sehr erfolgreich. Er gehört seit mehr als drei Jahren dem Verein „Flugpost Steinheim“ an, in dem ihn die Mitglieder wegen seiner hilfsbereiten und freundlichen Art schätzen. „Es besteht ein reger Austausch am gemeinsamen Wissen über die Taubenzucht. Darüber hinaus setzt er sich vorbildlich bei der Reinigung des Taubentransporters oder der Halle ein“, lobt der stellvertretende Vorsitzende Werner Wienkemeier.