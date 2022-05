260 Radfahrer auf der Strecke

Bei traumhaften Wetter wurde das Startfenster von 9 bis 11 Uhr hervorragend genutzt. Insgesamt 260 Fahrer nutzten die top-ausgeschilderten Strecken für einen Sonntagsausflug mit Verpflegungsposten, die alle 30 Kilometer erreicht werden konnten. „Jeweils 50 Prozent waren dabei Wertungskartenfahrer aus den umliegenden Vereinen, sowie 50 Prozent Trimmfahrer, die auch mit Pedelecs an den Start gingen“, so Berthold Halstrick, Fachwart für die Rennradler im PSV. So waren sogar auch Fahrer aus Nigeria, den USA und England am Start.

Ein Massenstart konnte um 9 Uhr nicht durchgeführt werden, so dass sich das Starterfeld schnell entzerrte. Die Fahrer und Fahrerinnen begrüßten es, nach der Coronazeit wieder auf die Straße zu kommen. Nach der Tour haben die Radfahrer bei Bier und Apfelschorle eine Wurst vom Grill genießen zu können. Die nächste organisierte RTF-Ausfahrt ist für Oktober angemeldet. Dann findet an gleicher Stelle auf geänderter Strecke die Bezirksabschlussfahrt des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) statt.