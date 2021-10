266.924 Kilometer erradelt

Salzkotten hat vom 5. bis zum 25. September bereits zum zweiten Mal beim Stadtradeln des Klima-Bündnis teilgenommen. Insgesamt legten in diesem Jahr 1128 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie 28 Mitglieder des Kommunalparlamentes 266.924 Kilometer zurück.

Damit vermieden sie insgesamt 39 Tonnen CO 2 . Salzkotten belegt laut der Pressemitteilung der Stadt im Ranking aktuell deutschlandweit Platz 14 und in NRW Rang vier in der Kategorie 10.000 bis 49.999 Einwohner.

„Das Engagement beim Stadtradeln war auch dieses Jahr herausragend. Wir haben im Vergleich zur Premiere im letzten Jahr vier neue Rekorde aufgestellt“, sagt Bürgermeister Ulrich Berger, der selbst kräftig in die Pedale trat. Er hatte in den drei Wochen auf sein Auto verzichtet und ist nach eigenen Angaben 1411 Kilometer geradelt.

Im Rahmen einer Siegerehrung auf dem Rathausplatz zeichnete Berger die besten Teams sowie Radfahrer aus Salzkotten mit Urkunden und Preisen aus. Bereits während der Aktion wurden jeden Donnerstag Preise wie Fahrradleuchten, Sattelüberzüge oder Fahrradschlösser unter allen Teilnehmern verlost.

In der Kategorie „Beste Einzelradelnde“ liegt wieder Hans Werner Wasserkort vom Team „Bergziegen“ mit 4666 Kilometern an der Spitze, gefolgt von Teamkollege Engelbert Triesch (2227 km) und Hubert Düchting von den SGV Radler Frisch Auf (1761 km). Nach 3301 km im vergangenen Jahr konnte Wasserkort diesmal seine Leistung noch einmal um mehr als 1000 km erhöhen.

Gesamtschule stellt das größte Team

Die Gesamtschule Salzkotten stellt mit 80 Teilnehmern das größte Team, dicht gefolgt vom Team Rathaus mit 48 und der Kath. Grundschule Verne/Verlar mit 46 Radfahrern.

Den ersten Platz des „Teams mit den radelaktivsten TeilnehmerInnen“ erhielt das Team „Bergziegen“ mit durchschnittlich 1583,6 km je Teammitglied. Die Bergziegen stellen mit Julia Jürgens die aktivste Teilnehmerin, die 1687 km fuhr. Platz zwei ging an das Team „Ringradler OT“ (752 km je Teammitglied), Platz drei an das Team „Kolping OT“ mit 678 km je Teammitglied. Das Team „SGV Radler Frisch Auf“ erhielt für 17.006 km eine goldene Auszeichnung für die meisten Kilometer absolut, gefolgt vom „Team Rathaus“ (14.645 km) und der Städtischen Gesamtschule Salzkotten, GESA, (14.285 km).

Die Stadtradel-Stars Siggi Gimmler, Doria Keppler, Marlies Lichte, Christoph Schlünz, und Sr. M. Hiltrud Wacker fuhren weit mehr als 1000 km und nutzen ihre Verbindungen, um viele Leute fürs Stadtradeln zu begeistern.

Erstmals waren die Franziskanerinnen mit einem großen Team dabei und haben es direkt auf Platz 8 von 110 Teams geschafft. Auch einige Salzkottener Unternehmen haben wieder kräftig in die Pedale getreten. Das Team der Müller-Elek­tronik GmbH kam auf 11.410 km und die Mannschaft von Auto-Bachem GmbH auf 6943 km.