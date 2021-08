267 Jahre jüdisches Leben in Werther

Werther

Wie viele jüdische Familien gab es im Ravensberger Land und in der Stadt Werther? Wie waren sie in die Gesellschaft integriert, wo wohnten sie, welche Berufe übten sie aus? Welche Quellen machen Angaben zu solchen Fragestellungen? Diese Thematik ist in Werther auf großes Interesse gestoßen.

Von Christina Geis