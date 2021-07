270 Menschen geimpft

Am Freitagabend hat ein mobiles Impfteam in Espelkamp auf dem Grünanger alle Interessierten geimpft, verfügbar waren alle gängigen Impfstoffe. Weitere terminlose Impfaktionen gab es am Samstag mit Astrazeneca für Menschen ab 18 Jahren und mit mRNA-Impfstoff speziell für 16- bis 18-Jährige im Impfzentrum in Hille. Insgesamt haben etwa 270 Personen diese Angebote wahrgenommen.

Der Kreis Minden-Lübbecke plant gemeinsam mit der Ärztlichen Leiterin des Impfzentrums Anke Richter-Scheer aktuell eine ganze Reihe weiterer Impfaktionen im Kreisgebiet unter anderem in Einkaufszentren und bei Veranstaltungen. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, will der Kreis darüber informieren.