270 nehmen den Impfbus

Steinhagen

136 waren es innerhalb von vier Stunden am Vormittag in Borgholzhausen – 134 Impfwillige in drei Stunden am Nachmittag in Steinhagen: Der Impfbus des Kreises Gütersloh war am Donnerstag erstmals auf Tour im Altkreis Halle. Und Bernhard Riepe, Leiter des Impfzentrums Gütersloh ist sehr zufrieden mit der Resonanz. Und: „Wir sind alle Spritzen losgeworden. Es ist kein Impfstoff übrig geblieben.“

Von Annemarie Bluhm-Weinhold