28 Holzmindener fahren mit HX-Kennzeichen

Autofahrer aus dem Nachbarkreis nutzen Zulassung in Höxter

Wie berichtet, können Autofahrer angesichts der prekären Situation bei der für sie zuständigen Zulassungsstelle in Holzminden seit Mittwoch ihre Fahrzeuge in der Nachbarstadt Höxter zulassen. Nachdem diese Möglichkeit bekannt geworden war, gingen beim Kreis Höxter binnen zwei Stunden schon 30 Anfragen ein. Am ersten Tag, dem 1. Dezember, haben dann bis Mittag 31 Nachbarn ihr Auto beim Straßenverkehrsamt des Kreises Höxter zugelassen. „Sie haben sich riesig gefreut, dass sie ihr Auto anmelden konnten, insbesondere diejenigen, die das Fahrzeug beruflich nutzen“, berichtet Elisabeth Scheel.