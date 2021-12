2G-Bändchen jetzt zwei Wochen gültig

Waren die Bändchen bislang nur einen Tag gültig, können sie von diesem Samstag, 11. Dezember, an nach Erhalt nun auch in Bünde jeweils eine Woche lang eingesetzt werden. Möglich macht dies die jüngste Anpassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW.

Regelung gilt jetzt auch für Geschäfte und Weihnachtsmarkt in Bünde

Die 2G-Bändchen sind in Bünde nun auch für eine Woche gültig.

Wer sich in Bünde zum Weihnachtsshopping aufmacht, muss in allen Geschäften, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs anbieten, aktuell einen 2G-Nachweis erbringen. Das Gleiche gilt für den Besuch des „Weihnachtlichen Bünde“. Um den Einzelhändlern und Budenbetreibern die Kontrolle von Kunden und Gästen zu erleichtern, erhalten geimpfte und genesene Personen auf Wunsch rote Armbänder, mit denen der 2G-Nachweis in allen innerstädtischen Bünder Geschäften, im Rathaus, im Museum und für alle Buden des Weihnachtlichen Bündes erfolgen kann.

Die Armbänder, die nun für eine Woche gelten, sind nach Vorlage des jeweiligen 2G-Nachweises und eines amtlichen Ausweisdokumentes weiterhin kostenfrei erhältlich im Foyer des Rathauses sowie in den Geschäften Bünder Modehaus, Fashion Store, Men Store, Zeitgeist, Schuhhaus Tiemann, Expert und Sweet Rockin‘ 50s.

Am Sonntag, 12. Dezember, sind die Bändchen ab dem Nachmittag am Stand des Lions-Clubs vor „Die alte Ort“ erhältlich.

Die Stadt Bünde betont, dass auch weiterhin der 2G-Nachweis auf konventionelle Art, also durch Vorzeigen des Geimpft-Oder-Genesen-Status‘ in Kombination mit einem amtlichen Ausweisdokument, möglich bleibt. „Die Lösung mit den Armbändern ist eine Option, um die Kontrolle der 2G-Nachweise für beide Seiten einfacher und schneller zu gestalten“, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing.