2G: Demag gibt Vinylbändchen aus

Delbrück

Um das Einkaufen in der Innenstadt beziehungsweise den Besuch in der Gastronomie zu erleichtern, gibt es zum vierten Adventswochenende in Delbrück Vinylbändchen für den Einzelhandel und für die Gastronomie. Dort gilt zur Zeit 2G – jedenfalls in den Läden, deren Sortiment nicht wie beispielsweise in Supermärkten, Apotheken oder Drogerien zum täglichen Bedarf zählen.