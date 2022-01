2G im Einzelhandel wankt

Düsseldorf

Die als 2G bekannte Zutrittsbeschränkung nur auf Geimpfte und Genesene in Einzelhandelsläden abseits des täglichen Bedarfs bröckelt bundesweit – und sorgt innerhalb der NRW-Landesregierung für Zoff. In Baden-Württemberg hat der Verwaltungsgerichtshof die Regelung am Dienstag mit weiteren Maßnahmen gekippt. Damit ist 2G im Einzelhandel nun schon in vier Bundesländern außer Kraft. Zuvor hatten Gerichte in Niedersachsen, Bayern und dem Saarland die Zutrittsbeschränkung gestoppt. Der Handel fordert nun lauter denn je ein bundesweites Ende von 2G.

Von Oliver Horst