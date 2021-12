2G-Kontrollen in Läden funktionieren

Paderborner Händler und Kunden gewöhnen sich schnell an neue Regelung – Einkaufen im Südring ist kompliziert geworden

Paderborn

Viel Verständnis, so gut wie keine Proteste: Die 2G-Kontrollen im Einzelhandel laufen bislang reibungslos. Das ergab eine Umfrage dieser Zeitung am Montag unter Einzelhändlern und Kunden. Im Südring-Center ist das Einkaufen komplizierter geworden: Zwar kommen auch Ungeimpfte hinein, aber nicht überall herein.

Von Dietmar Kemper