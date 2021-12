2G-Nachweis mit Bändchen

In vielen Geschäften gilt in Lübbecke ab Mittwoch die 2G-Regelung. Um eine Kontrolle für die Kunden wie für die beteiligten Betriebe zu vereinfachen, soll es farbige Bändchen fürs Handgelenk geben. Darauf weist Peter Schmieser vom Verein Lübbecke Marketing hin.

In vielen Lübbecker Geschäften gilt die 2G-Regel. Um beim Shopping eine Kontrolle für die Kunden wie für die Betriebe zu vereinfachen, soll es farbige Bändchen fürs Handgelenk geben.

Das Konzept sieht so aus: Nach erfolgter Prüfung des 2G-Status in einem der teilnehmenden Geschäfte oder Gastronomiebetriebe (siehe Liste auf www.luebbecke-erleben.de) erhält der Kunde bei Interesse ein farbiges Bändchen, das sichtbar am Handgelenk befestigt wird.

Das Bändchen erspart dem Kunden beim Besuch weiterer Geschäfte oder Gastronomiebetriebe das erneute Vorzeigen seiner Dokumente. Für mögliche stichprobenartige Kontrollen muss der Kunde allerdings weiterhin einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und ein Ausweispapier mit sich führen.

Der Betrieb wiederum kann durch einfache Prüfung des Bändchens den Ablauf am Eingang des Geschäfts beschleunigen und muss bei Kunden mit Bändchen nur stichprobenartig prüfen, ob der 2G-Status auch erfüllt ist. Alle weiteren Kunden ohne Bändchen müssen weiterhin mit den entsprechenden Dokumenten den Nachweis erbringen.

Die Bändchen-Regelung wird für alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe im gesamten Lübbecker Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile eingeführt. Der Verein Lübbecke Marketing stattet die teilnehmenden Betriebe mit Bändchen aus, die tagesaktuell eine andere Farbe haben. Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Stadtgebiet werden – soweit die E-Mail-Adressen vorliegen – über einen E-Mail-Verteiler tagesaktuell über die Bändchen-Farbe informiert.

Zusätzlich zwei Buden an den Adventssamstagen

An den weiteren Adventssamstagen 11. und 18. Dezember, an denen mit einem höheren Besucheraufkommen zu rechnen ist, werden analog zur Verfahrensweise auf dem Weihnachtsmarkt zusätzlich zwei Buden mit Personal eines von Lübbecke Marketing beauftragten Sicherheitsdienstes betrieben, die jeweils von 10 bis 18 Uhr den 2G-Nachweis prüfen und Bändchen in der tagesaktuellen Farbe ausgeben.

Die Standorte der Buden sind: Eingang Fußgängerzone – Westliche Lange Straße/McCut, und Eingang Fußgängerzone – Nördliche Bäckerstraße/Gänsemarkt-Apotheke.

Zum Hintergrund: Alle Ladengeschäfte sind bis auf bestimmte Ausnahmen, die die Corona-Schutzverordnung des Landes festlegt, verpflichtet, bei jedem Kunden den 2G-Status zu überprüfen und nur immunisierten Personen Zutritt zu gewähren. Ihnen gleichgestellt sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren (kein Nachweis erforderlich) sowie Personen, die nicht geimpft werden können. Letztere müssen eine offizielle Bescheinigung sowie ein offizielles negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest oder bescheinigter, höchstens 48 Stunden zurückliegender PCR-Test) vorlegen.

Die Regelung soll zunächst – vorbehaltlich veränderter Regelungen – bis zum Jahresende gelten.