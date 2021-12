2G-Nachweis und Ticketsystem

Bielefeld

Auch in diesem Jahr wird das Weihnachtsfest im Zeichen der Corona-Pandemie stehen. Das betrifft auch die Gottesdienste an den Feiertagen, die wie bereits im Vorjahr nicht in gewohnter Form stattfinden können. In vielen Gemeinden gilt die 2G-Regelung, in zahlreichen Gemeinden wird es ein Ticketsystem für Heiligabend geben, der beliebte „Bahnhof Bethlehem“, der Heiligabendgottesdienst im Hauptbahnhof, fällt aus.

Von Heinz Stelte