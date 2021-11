2G-Regel in Paderborner HNF und Ahorn-Sportpark

„Wir tragen zum Schutz aller eine gesellschaftliche Verantwortung und so möchten wir unseren Gästen einen sicheren Besuch ermöglichen. Zudem wollen wir in Abstimmung mit unseren Trägern ein Zeichen setzen und den Kampf gegen das Virus forcieren“, so die beiden Geschäftsführer. „Ein wesentlicher Baustein dieses Ziels ist eine möglichst hohe Impfquote in der Bevölkerung.“

Sowohl das HNF als auch der Ahorn-Sportpark werden von der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung Westfalen getragen. „Wir haben das Vorgehen eng mit dem Vorstand der Stiftungen abgestimmt“ unterstrichen Viehoff und Pahlsmeier.

Ein Blick in einen Multifunktionsraum im Ahorn-Sportpark. Foto: Besim Mazhiqi

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist weiterhin die 3G-Regelung gültig. Allerdings soll die Sicherheit in diesen Altersgruppen durch Testnachweise für Schulpflichtige erhöht werden. Die 2G-Regelung für Erwachsene ist ab dem 15. November im gesamten HNF und im Ahorn-Sportpark für das freie Sportangebot (Basketball, Tischtennis, Rundlaufbahn) gültig. Für den Vereinssport ist die Einführung eine Woche später vorgesehen.

Nähere Angaben zu den gesamten Corona-Schutzmaßnahmen für Erwachsene und Minderjährige finden sich auf den Websites der beiden Institutionen www.hnf.de und www.ahorn-sportpark.de.