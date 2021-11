Im Evangelischen Klinikum Bethel wird am Dienstag die 2G-Regelung für Besucher eingeführt.

Die neue Vorgabe am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) und am Krankenhaus Mara gilt ab Dienstag, 16. November. Für Begleitpersonen von Patientinnen und Patienten, zum Beispiel bei einer ambulanten Untersuchung, gilt die 2G-Regel ebenfalls, wie das EvKB mitteilt.

Nur wer vollständig geimpft und genesen ist, darf seinen Angehörigen besuchen. Kinder unter 12 Jahren dürfen nach der neuen EvKB-Vorgabe nicht als Besucher ins Krankenhaus. Sollte aus medizinischen und ethischen Gründen ein Besuch oder eine Begleitung erforderlich sein, gibt es eine gesonderte Besuchs- bzw. Begleiterlaubnis. Dies gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es gibt noch eine weitere Ausnahme: Für werdende Väter gilt weiterhin die 3G-Regel während der Geburtsphase.

Patientenbesuche im EvKB sind montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr möglich. Erwachsene Patientinnen und Patienten dürfen pro Tag einen Besuch für eine Stunde erhalten. Bei Kindern und Jugendlichen ist zusätzlich zur Begleitperson ebenfalls ein Besuch am Tag für eine Stunde möglich.

Ausführliche Informationen zu den aktuellen Besucherregelungen inklusive der notwendigen Formulare gibt es unter: evkb.de/corona.

KHO führt neue Regelung am Mittwoch ein

Auch die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO gem. GmbH), zu der das Franziskus Hospital Bielefeld, das Mathilden Hospital Herford und das Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück gehören, führt ab Mittwoch, 17. November, die 2G-Regelung für Besucherinnen und Besucher ein.

Auch hier müssen Besucher und Begleitpersonen neben ihrem Personalausweis entweder ein gültiges Impfzertifikat oder einen PCR-Nachweis über eine durchgemachte Corona-Infektion innerhalb der letzten sechs Monate vorlegen. Neu ist: Diese Regelung gilt auch für Väter, die bei der Geburt ihres Kindes dabei sein möchten. Auch Kinder bis 12 Jahre dürfen Besuchspersonen nicht mehr begleiten.



In der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr können bis zu zwei registrierte Besucher einen Patienten aufsuchen. Diese Regelung kam vom Stationspersonal bei besonderen Situationen eingeschränkt werden, etwa wenn Hygieneregeln missachtet werden. Mehr Informationen unter www.kho-bielefeld.de.