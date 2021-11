30-Jährige wird von ihrem Auto überrollt

In Kollerbeck ist eine 30-Jährige von ihrem eigenen Auto überrollt worden und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Spezialklinik.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihre Auto am Mittwochvormittag in einer abschüssigen Garageneinfahrt in Kollerbeck abgestellt. Dann öffnete sie die Motorhaube um Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Dabei setzte sich das Auto plötzlich in Bewegung.