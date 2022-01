30 Kinder ein Jahr nicht mehr hungrig

Nach mehr als 20 Jahren hat der Adventsbasar zugunsten der Yebo Zululand Initiativen einen neuen Ort in der Grundschule Dringenberg gefunden. 4800 Euro sichern das Mittagessen von 30 Kindern in Südafrika für ein Jahr.

Die Premiere ist gelungen. Erstmalig fand der traditionelle Adventsbasar sonntags in der Grundschule Dringenberg statt. Unter Einhaltung der 3G-Regeln nahmen zahlreiche Besucherinnen und Besucher, auch aus den umliegenden Orten, die Gelegenheit zum Einkauf wahr.

Viele fleißige Helferinnen und Helfer sowie die Kinder der dritten Klasse trugen zum Gelingen bei: Da wurden prächtige Adventsgestecke oder ausgefallene Weihnachtsdekorationen gebastelt, Waffeln gebacken und Würstchen gegrillt. Den weiteren Verkauf der Weihnachtsartikel während der Adventszeit übernahm das Team vom Dorfladen. So konnte eine Spende von 4800 Euro erzielt werden.

Im Schulunterricht erhielten die Kinder umfangreiche Informationen zum Alltag und dem Leben in Südafrika. Sie hörten über die Hintergründe der Yebo Initiativen, sodass sie ein Bewusstsein für Armut und Hilfe entwickeln können.

Das Geld des Basars sichert für ein Jahr das Mittagessen in der Kita Dumayo. Dadurch erhalten die Kinder ein mal am Tag eine warme Mahlzeit und bleiben wenigstens nicht hungrig.

Warmes Essen ist bei den armen Familien auf dem Land keine Selbstverständlichkeit.

„Zusammen mit den von Yebo geförderten Näh- und Agrarprojekten mit entsprechenden Schulungen ist das Mittagessen ein wichtiger Baustein, um die Menschen in kleinen Schritten aus der Armut zu führen. So erreichen die Yebo-Verantwortlichen täglich viele Nachrichten, in denen die Menschen in Südafrika ihre Dankbarkeit und Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausdrücken“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Weitere Informationen bekommen Interessierte unter www.yebo-initiativen.de.