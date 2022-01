30 neue Rekruten und Soldaten leisten Corona-Hilfe

Einsatz in der Kaserne am Jahreswechsel 2021/22: Waldemar Tschernezki, Genadie Janzen und Eduard Rempel bilden die zivile Wache. Maximilian Matthieu sowie Alexander Reimann die militärische. Beim Mittagessen am Silvestertag dabei auch Kommandeur Oberstleutnant Michael Gorzolka und Stabszugführer Hauptmann Andreas Fellwock sowie Hilde Garbe, evangelische Militärseelsorge.Einsatz in der Kaserne am Jahreswechsel 2021/22:

Foto: Michael Robrecht