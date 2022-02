300-Tonnen-Trafo für Würgassen liegt wegen Hochwasser in Hameln fest

Ein 96 Meter langes Frachtschiff mit einem 300-Tonnen-Trafo für das Westfalen-Weser-Umspannwerk neben dem ehemaligen Kernkraftwerk Würgassen sitzt wegen des Weser-Hochwassers in Hameln fest. Das Schiff gehört zu einem niederländischen Schubverband, der an diesem 9. Februar eigentlich am Fluss auf der Höhe der Fährrampe Wehrden um 22 Uhr mit dem Fünf-Millionen-Euro-Trafo anlanden sollte.

300 Tonnen wiegt der neue Trafo für das Umspannwerk Würgassen. Von einem Spezialtransporter müssen die 300 Tonnen auf ein Schiff geschoben werden (Foto). Dieses Schiff liegt zurzeit (Mittwoch) wegen des Weserhochwassers in Hameln im Hafen fest. Von dort geht es bald auf der Weser nach Wehrden zur Fährrampe. Dort wird der Trafo in Kürze auf einen Spezialtransporter gehoben und durch Fürstenberg, Derental, Meinbrexen und Lauenförde nach Würgassen gefahren.

Der Transformator, die Herzkammer des Umspannwerkes, sollte dann auf einen Schwerlasttransport gehievt werden, um auf auf der L550 nach Norden durch Fürstenberg, dort über die Derentaler Straße und die K53 nach Derental, von dort Richtung Süden auf der K54 nach Meinbrexen und von dort erneut auf der L550 durch Lauenförde nach Würgassen gebracht zu werden. Zuvor wurde eine Strecke ausgewählt, die breit genug ist und keine Tunnel und Engstellen als Sperren hatte. Der Supertranssport liegt zur Zeit auf Eis.

An diesem Mittwoch befand sich der Trafo noch im Hamelner Weserhafen. Die Mannschaft wartete auf weitere Instruktionen. Sie muss das Schiff später an der Oberweser quer im Fluss positionieren, um den Trafo abladen zu können, berichtete ein Tennet-Sprecher. Das 96-Meter-Schiff kommt zurzeit wegen des hohen Pegelstandes der Weser (Höxter am Mittwoch Höchststand seit Tagen bei 3,68 Meter, Tendenz ansteigend) nicht unter Weserbrücken wie Bodenwerder, Holzminden, Corvey oder Höxter durch. Da das Wasserschifffahrtsamt für die nächsten Tage einen weiter steigenden Flusspegel voraussagt (Hann-Münden heute +33 Zentimeter) und auch noch die Edertalsperre (zu 86 Prozent gefüllt) statt 50 nun 90 Kubikmeter pro Sekunden bis Freitag in die Fulda und damit in die Weser ablässt, ist die Trafo-Mission bei dem außerplanmäßigen Zwischenstopp einige Tage zum Warten verurteilt. Damit der Trafo-Transport dann endlich nächste Woche abgewickelt werden kann, werden nun in größere Menge Wasser am Edersee abgelassen, um dann die Abgabe wieder zu reduzieren, so dass das Transportschiff mit Trafo an Bord ab 14. oder 15. Februar flussaufwärts fahren kann.

Der Transformator, die Herzkammer des Umspannwerkes, sollte dann auf einen Schwerlasttransport gehievt werden, um auf auf der L550 nach Norden durch Fürstenberg, dort über die Derentaler Straße und die K53 nach Derental, von dort Richtung Süden auf der K54 nach Meinbrexen und von dort erneut auf der L550 durch Lauenförde nach Würgassen gebracht zu werden. Foto: Tennet-Grafik

Der Transport des Trafos ist nicht alltäglich: Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 453,5 Tonnen. Der Transporter wird eine Gesamtlänge von 39,5 Metern haben, die sich auf die 22 Achsen eines Plattformwagens verteilen. Die eigentlich Last tragen laut Tennet 18 Achsen mit 144 Rädern. Zwei solcher Trafos kommen nach Würgassen: einer jetzt und einer 2023. Sie werden auf Extra-Fundamente gesetzt und sind drei Monate nach dem Transport betriebsbereit.

Das Umspannwerk in Würgassen - neben dem alten KKW. Foto: Michael Robrecht

Zunächst werden sie genutzt, um die 380 und 220 Kilovoltebenen miteinander zu verbinden. Damit sichern sie die Stromversorgung der Großstädte Kassel und Göttingen. Mit dem Transport ist das Spezialunternehmen Kahl & Jansen aus Moers beauftragt worden. Das Schiff kam vom Hersteller Vom Hersteller, der GE Grid GmbH in Mönchengladbach, über den Mittellandkanal nach Minden und von dort über die Weser bis Hameln.

Blick auf das Umspannwerk (links) und den früheren Kernkraftwerksreaktor. Foto: dpa

Der Ex-Kernkraftwerksstandort Würgassen besteht in der Wahrnehmung nicht aus der Atommeiler-Ruine, einem Atomabfall-Zwischenlager mit Fässern und den Plänen für das geplante BGZ-Logistikzentrum Konrad für Atommüll – neben dem früheren Kernkraftwerk steht auch ein riesiges Umspannwerk mit vielen Masten und Trafos für das Verteilnetz. Die Anlage und besonders die Schaltzentrale sind schon 2020 für mehr als 1,5 Millionen Euro technisch aufgerüstet worden. Das Umspannwerk ist Teil des wichtigen elektrischen Versorgungsnetzes des Energieversorgungsunternehmens EAM und dient der Verbindung unterschiedlicher Stromspannungsebenen. Umspannwerke bestehen aus Leistungstransformatoren und aus Schaltanlagen, aufgebaut als Freiluftschaltanlage oder in gekapselter Form als gasisolierte Schaltanlage und Einrichtungen zur Mess- und Regeltechnik. Ziel der Sanierung in Würgassen ist noch mehr Versorgungssicherheit für die Region Dreiländereck Hessen/NRW/Niedersachsen und besonders für die Großstadt Kassel.

Der regionale Energieversorger EAM unterstützt die Energiewende durch moderne Leitungsnetze für die Versorgung der Kunden und für die Aufnahme regional erzeugter Energien durch Windkraft oder Sonne. Die EAM hat bereits in andere Umspannwerke im Kreis und darüber hinaus viele Millionen Euro investiert. Neue Transformatoren sind beispielsweise in vielen Ortschaften angeschafft worden.