3000 Euro für die Flutopfer

Feiern und dabei auch noch etwas Gutes tun: Unter diesem Motto stand kürzlich das kleine Schützenfest in der Ortschaft Ovenhausen.

Die Ovenhäuser Schützen haben am Ehrenmal einen Kranz niedergelegt. König Leon Dittrich hielt die Festrede.

Zwar wurde das Fest des Jahres nur an einem Tag gefeiert, dennoch war die Freude darüber bei allen Beteiligten sehr groß. Und Grund zur Freude haben auch die Organisatoren der „Aktion Lichtblicke“, denn der Erlös des Festes in Höhe von 3000 Euro wurde dem Verein zur Verfügung gestellt, um den Flutopfern im Westen Deutschlands zu helfen und deren Not zu lindern.

König hält Festrede

„Endlich wieder Schützenfest“, dachten sich zahlreiche Ovenhäuserinnen und Ovenhäuser sowie Gäste, denn der Schützenfesttag war von einer sehr guten Resonanz und einer durchweg fröhlichen Stimmung gekennzeichnet. Nach dem Ständchen für Vorstand und Offiziere wurden der amtierende König Leon Dietrich und seine Königin Tabea abgeholt. Daran schlossen sich eine Freiluft-Schützenandacht im Pfarrgarten sowie der Festakt und die Kranzniederlegung am Ovenhäuser Ehrenmal an, wo König Leon Dietrich als Festredner debütierte.

Ausklang am Pfarrheim

Der Schützenfesttag klang am Pfarrheim bei Bratwurst, Bier und Blasmusik aus. Der Heimat- und Schützenverein Ovenhausen unter dem Vorsitz von Andreas Maßmann hatte sich im Vorfeld entschlossen, Getränke und Imbiss aus Vereinsmitteln zu finanzieren und stattdessen um eine Spende für die Flutopfer zu bitten.

Dieser Idee war ein „riesiger Erfolg beschieden“, sodass demnächst 3000 Euro an die Aktion Lichtblicke überwiesen werden können, teilt der Verein mit.